İngiliz Kalp Vakfı (BHF), hipertansiyonla mücadelede beslenme alışkanlıklarının etkisine dair yürütülen araştırmaların sonuçlarını paylaştı. 349 yüksek tansiyon hastasının verilerini içeren 11 klinik deneyin derlemesine göre, pancar suyu tüketimi sistolik kan basıncında (büyük tansiyon) ortalama 5 mmHg seviyesinde bir azalma sağlıyor.

Araştırma bulgularına göre söz konusu etki, kalbin kasılma anındaki basıncını temsil eden sistolik değerde görülürken, kalbin gevşeme anını gösteren diyastolik kan basıncında (küçük tansiyon) belirgin bir farklılık saptanmadı.

ETKİ MEKANİZMASI DOĞAL NİTRAT BİLEŞİKLERİNE DAYANIYOR

BHF yetkilileri, pancarın tansiyon üzerindeki düzenleyici etkisinin bünyesinde barındırdığı nitrat bileşiklerinden kaynaklandığını kaydetti. Kurum, nitrat kaynağının yalnızca pancarla sınırlı olmadığını; ıspanak, karalahana ve kereviz gibi sebzelerin de benzer bileşikler ile tansiyon regülasyonunda rol oynayan potasyumu içerdiğini aktardı.

Pancarın doğrudan meyve suyu olarak tüketilmesinin yanı sıra fırınlanarak, salatalara eklenerek veya çorba yapılarak yenmesinin, sıkma işleminde kaybolan besin liflerinin korunmasını sağladığı belirtildi.

'TIBBİ TEDAVİNİN YERİNE GEÇMEZ' UYARISI

Pancarın ve benzeri sebzelerin tansiyon ilaçlarının ikamesi olamayacağını vurgulayan vakıf, hipertansiyonun kontrolünde hekim kontrolü, reçeteli ilaçlar ve fiziksel aktivitenin temel unsur olduğunu bildirdi.

Halihazırda tansiyon düşürücü ilaç tedavisi gören hastaların, kan basıncının aşırı düşme riskine karşı konsantre pancar suyunu rutin beslenmelerine eklemeden önce aile hekimlerine danışmaları gerektiği ifade edildi.