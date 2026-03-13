Ali Can POLAT - Gökmen ULU

İstanbul’daki çarpık ve yüksek katlı yapılaşmanın çilesini 16 milyon İstanbullu çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017’de “Biz bu şehrin kıymetini bilmedik. Biz bu şehre ihanet ettik, hâlâ da ihanet ediyoruz. Ben de bundan sorumluyum” demişti. Kanal İstanbul projesini gündeme getiren iktidar şimdi de gözünü İzmir’e dikti. İzmir’de Tarihi Elektrik Fabrikası alanı için yeni bir imar kararı alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çok katlı yapılaşma olmaması için itiraz ettiği alanda, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ticaret ve turizm alanı kullanımına izin veren plan değişikliğine gidildi. Bu değişiklikle bölgede 20 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı.

İZMİR PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR

Tarihi fabrika satışa çıkarıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleyi 35 milyon TL ile kazanmış ancak Özelleştirme İdaresi ihaleyi onaylamadığı için devir gerçekleşmedi. Belediye bu alanı kültürel etkinlik merkezine çevirecekti. Belediyeyi reddeden Özelleştirme İdaresi, fabrikayı yeniden satışa çıkarmıştı.

Yeni planla parselin yapılaşma oranı iki katına çıkarıldı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da duruma tepki göstererek, “Bu, AKP iktidarının yıllardır sürdürdüğü servet transferi uygulamalarından biridir. İzmirlinin serveti yandaşlara peşkeş çekiliyor” dedi.

Kentin elektrik ihtiyacı için 101 yıl önce kuruldu

İzmir’de 1926 yılında Belçikalı Traction-Elektricite şirketi tarafından yapılan, 1928 yılında devreye girdiğinde sokak aydınlatmasında hava gazından elektriğe geçilmesini sağlayan Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası, 1960’lı yıllara gelindiğinde ise İzmir’in elektrik ihtiyacını yüzde 30’unu karşılıyordu. Yıllar içinde hizmet dışı kalan fabrika, bugün metruk ve harap yapı haline geldi.

Uğur Yıldırım

TMMOB kente kazandırmak için dava açacak

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Yıldırım, alanın yapılaşmaya açılmaması ve özelleştirmeye kurban edilmemesi gerektiğini vurguladı. Devamında, “Parsellere bölünerek satılması değil, mevcut hali iyileştirilerek kente kazandırılması gerekir” dedi.

Tarihi Elektrik Fabrikası’nın tescilli bir yapı olduğunu vurgulayan Yıldırım, kentin dinamiklerinin dikkate alınmadığını söyledi. Yıldırım, TMMOB’a bağlı meslek odalarının plan değişikliğine itiraz edeceğini ve dava açarak hukuk mücadelesi vereceğini açıkladı.

Öte yandan uzun süredir tartışma konusu olan tarihi fabrikanın müze olması da öneriliyor. Kentteki bazı meslek ve iş dünyası kuruluşları, yapının ‘Sanayi Müzesi’ olarak kullanılmasının İzmir’in kültürel mirası açısından çok daha uygun olacağını ifade etmişti.