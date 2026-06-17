Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Halkbank davasına bakan federal mahkeme, bugün yapılacak kritik duruşmada ABD devleti ile Halkbank arasında varılan anlaşmasını değerlendirecek.

Mahkemenin, banka aleyhindeki iddiaların yargılamasından vazgeçilmesi yönündeki anlaşmaya onay verip vermeyeceği bugün netleşecek.

ABD, Halkbank hakkında 2019 yılında İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla yargılama süreci başlatmıştı. İki ülke arasındaki ilişkileri uzun süredir meşgul eden davada taraflar, geçtiğimiz mart ayında yargılamadan vazgeçilmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Yapılan anlaşma uyarınca Halkbank'ın herhangi bir para cezası ödememesi ve suçlamaları kabul etmemesi kararlaştırıldı. Piyasalar tarafından olumlu karşılanan bu uzlaşma haberinin ardından, Halkbank hisseleri borsada sert yükseliş kaydetmişti.

Davaya bakan Yargıç Richard Berman’ın bugün vereceği karar merakla beklenirken, hukuk uzmanları yargıçların bu tür uzlaşma anlaşmalarını reddetme yönündeki takdir yetkilerini çok nadir olarak kullandıklarını belirtiyor.

Anlaşma kapsamında Halkbank’ın taahhütlerine uyumu, uluslararası denetim firması Ernst & Young tarafından incelendi.

Geçen hafta başarıyla sona eren 90 günlük uyum süresinin ardından ABD'li savcılar, bankada herhangi bir uyumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Savcılık, bu tespitin ardından mahkemeden ceza davasının tamamen düşürülmesini talep etti.

Davanın seyrini ilan edecek olan kritik duruşma, bugün Manhattan'daki federal mahkemede Türkiye saati ile (TSİ) 16.00'da gerçekleştirilecek.