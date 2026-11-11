Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan ve 156 dakika süren karşılaşmanın ardından başkent ekibi yarı finale yükseldi.
İlk seti 26-24 kazanan Halkbank, sonraki iki seti 23-25 ve 26-28 kaybederek 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti 25-23 alan ev sahibi ekip, karşılaşmayı karar setine taşıdı. Son seti de 15-9 kazanan Halkbank, mücadeleden galip ayrıldı.
KARAR SETİNDE İKİ OYUNCUYA SARI-KIRMIZI KART
Karar setinin sonlarında iki takım arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın ardından maçın hakemi, Halkbank oyuncusu Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Eser Türkoğlu yönetti.