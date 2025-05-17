Polonya kulüplerinin karşılaştığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Aluron CMC Warta Zawiercie, Jastrzebski Wegiel'i 3-2 yenerek finale yükseldi.
Büyük heyecana sahne olan maçı 2-0 geriden gelip kazanan Aluron CMC Warta Zawiercie, finalde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımıyla karşılaşacak.
Sahadan mağlup ayrılan Jastrzebski Wegiel ise Halkbank ile 3'üncülük maçı oynayacak.
- Salon: Atlas Arena
- Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)
- Jastrzebski Wegiel: Carle, Huber, Toniutti, Fornal, Brehme, Kaczmarek (Popiwczak, Vicentin, Finoli, Zakieta, Zaleszczyk)
- Aluron CMC Warta Zawiercie: Russell, Zniszczol, Tavares, Kwolek, Bieniek, Ensing (Perry, Nowosielski, Butryn, Laba)
- Setler: 25-19, 25-18, 20-25, 19-25, 20-22
- Süre: 144 dakika (27, 25, 27, 36, 29)