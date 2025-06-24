Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için müracaat eden takımları değerlendiren CEV Yönetim Kurulu, yapılan toplantı sonrasında Erkeklerde Türkiye'den Halkbank, Polonya'dan Asseco Resovia Rzeszow ve Fransa'dan Montpellier HSC VB'nin özel davet ile 2026 Şampiyonlar Ligi'ne katılması yönünde karar verdi.

Kadınlarda ise Türkiye'den Zeren Spor ve İtalya'dan Igor Gorgonzola Novara, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için Wild Card hakkı kazandı.

CEV yaptığı açıklamada, Wild Card için müracaat eden 17 kadın ve erkek takımının başvurusunun titizlikle incelendiğini belirterek "Seçilen beş takım etkileyici özgeçmişlere ve uzun vadede büyüme ve mükemmelliği sürdürme yeteneğine ve arzusuna sahip." ifadelerini kullandı.