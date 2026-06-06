Halkevleri'nin 29. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen delegelerin katıldığı genel kurulda, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra dikkat çeken bir ihraç kararı da alındı.

Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen genel kurulun açılış konuşmasını yapan Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, dünyada yaşanan çatışmalar ve Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı. Halkın yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Merttürk, iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Merttürk, konuşmasında, "Saray iktidarına karşı direniş kararlılığını büyütmek ve halkın bağımsız bir siyasal özne olarak ortaya çıkmasını sağlamak temel hedefimizdir. Halk kendi geleceğini belirleyecek güce sahiptir. Çünkü halk, Saray'dan büyüktür" ifadelerini kullandı.

Genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar delegelerin oylarıyla kabul edilirken, çeşitli siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri de katılımcılara hitap etti.

Toplantıda söz alan Doruk Madencilik işçileri ise sürdürdükleri mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kendilerine verilen destek için teşekkür etti.

Genel kurulun en dikkat çeken gündem maddelerinden biri ise CHP Bursa Milletvekili ve Halkevleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıbal hakkında verilen önerge oldu. CHP Genel Merkezi önünde yaşanan polis müdahalesi sürecinde "mutlak butlan yönetimiyle birlikte hareket ettiği" gerekçesiyle üyelikten çıkarılması talep edilen Sarıbal hakkındaki önerge delegelerin oy birliğiyle kabul edildi.