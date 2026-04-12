Cem YILDIRIM

Ankara’da Hacı Bayram-ı Veli Camii önünde cuma namazı öncesi yaşanan görüntüler, ekonomik tablonun sokaktaki yansıması olarak hafızalara kazındı. Ücretsiz dağıtılan elmadan alabilmek için vatandaşlar birbirini ezerken, çıkan tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüştü. Dağıtımı yapan isim ise kamuoyunda ‘Elmacı Dede’ olarak bilinen 76 yaşındaki Muhammet Yılmaz’dı. Denizli’deki bahçesinden topladığı elmaları Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehitler hayrına Ankara’ya getiren Yılmaz, iyi niyetli bir ikramın böylesi bir tabloya dönüşeceğini öngöremedi.

GERGİNLİK TIRMANDI

Yoğun kalabalık nedeniyle oluşan kuyrukta vatandaşlar arasında önce sözlü tartışmalar başladı. Ardından itişmeler yaşandı, bazı kişiler yere düşme tehlikesi geçirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre iki yaşlı vatandaşın bastonlarla birbirine girmesi, yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, vatandaşların bir kasa elma için adeta yarıştığı görüldü. Tepkiler ise sertti: “İnsanlar aç dediğimizde inanmayanlar, bu görüntülere baksın” yorumları öne çıktı.

Kağıt üzerindeki gelir verileri ile vatandaşın günlük hayatı arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çekilirken, “Mesele bir elma değil, biriken yoksulluk, sıkışmışlık ve öfke” değerlendirmeleri yapıldı.

‘Kilogram değil tane ile alınıp bölüşülüyor’

Pazar ve marketlerde elma fiyatları çeşidine göre 50 ile 125 lira arasında değişiyor. Artan mazot, gübre ve üretim maliyetleri sebze meyve fiyatlarını yukarı çekerken, vatandaşın alım gücü aynı hızda artmıyor. İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez’in geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği pazarcı esnafı da bu tabloyu doğruladı ve “Vatandaş artık kilogramla değil, tane ile alıyor. Bazen bir elma alıp evde bölüşenler var” dedi.

‘Sorumlu sarayda oturan’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, milyonların açlık ve sefalete mahkum edilmesinin sorumlusunu açıkladı. Konfederasyonun 18’inci kuruluş yıldönümünde konuşan Yıldırım, “İfade özgürlüğünün önündeki engelin sebebi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Çocuklarımız aç kalıyorsa, kirayı ödeyemiyorsan, konuşmaktan korkuyorsan, açlık ve sefalet sınırında yaşıyorsan sorumlu sarayda oturandır. Bunun ötesi yok” dedi. “İktidarın tercihi, sermayeden ve patronlardan yana oldu” açıklamasını yapan Yıldırım, “Bu politikalar küçük bir azınlığı zenginleştirdi, 86 milyonluk nüfusun büyük bir bölümünü yoksullaştırdı. Asgari ücretin 28 bin lira, en düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir yerde kişi başı milli gelirin 18 bin doların üstüne çıktığını söylemek halkı kandırmaktır” diye konuştu.