Altın aramak için Kazdağları’nı kel bırakan Kanadalı şirketten sonra Lübnanlı maden şirketi de Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla’yı zehir çukuruna dönüştürdü.

Kirazlıyayla’da faaliyet gösteren Meyra Madencilik, 5 yıl önce atık barajı projesini hayata geçirmek istedi. Lübnanlı maden şirketinin bu projesine başta Kirazlıyayla köylüleri olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim insanları ve siyasiler karşı çıktı. Köylüler projeyi engellemek için kepçelerin önüne yatmış, jandarma ise köylüleri sürükleyerek gözaltına almıştı.

BUGÜNÜ GÖRMÜŞLERDİ

STK’lar da bugünleri görmüş gibi, atık barajının Yenişehir Ovası’na yüzde 20 eğimli arazide yapılacağını ve patlaması halinde zehirli atığın ovaya akacağını açıkladılar. Meyra Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyra Eşgün ise “Ülkede madene karşı bir grup var, Türkiye’de yıkılmış kurşun çinko baraj örneği yok” açıklamasını yapmıştı. Bir televizyon kanalında da madenciliğin tarıma katkı sunduğunu iddia etmişti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, dün felaket bölgesine gitti. “Kimyasal atık ovaya akıyor. Çevre katliamı yaşanıyor” dedi.

Köylülerin yoğun protestosu ve direnişine rağmen inat edildi ve firma Enerji ve Çevre Bakanlıklarından aldığı izinler ile faaliyete başladı, atık barajını inşa etti. Köylülerin, çevrecilerin, uzmanların tüm uyarılarına rağmen yapılan çinko-kurşun-bakır tesisindeki atık barajı patladı. Barajda biriken tonlarca kimyasal ve ağır metal içerikli atık, dere ve toprağa karıştı.

CHP’li Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 5 yıl önce kepçenin önüne geçip “Felaketi durdurun” uyarısı yapmıştı. Atık barajı çökünce “Hesabını kim verecek” diye sordu.

ESERİNİZLE ÖVÜNÜN

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da projeye engel olmak için bölgeye gidip iş makinelerinin önünü kesmiş, eyleme katılan eşi gözaltına alınmıştı. Beş yıl önceki tüm uyarılarında haklı çıkan Kayışoğlu, şu tepkiyi gösterdi: “Bilimin, aklın, vicdanın sesini haykırdık, çevre katliamı olur, barajı yapmayın dedik. Bölgede iş makinelerini durdurduk ama gözü dönmüşler, kulaklarını da tıkadı, 5 yıl sonra da doğa katledildi. Şimdi bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Eserinizle övünün.”

Özgür Özel 23 temmuz 2020’de uyardı: Teyzelere zulüm yapılıyor nerede çevre duyarlılığı!

Dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 23 Temmuz 2020’de konuyu TBMM gündemine getirdi ve “Meyra adlı Lübnanlı bir maden şirketi, nerede çevre duyarlılığı… Projeye karşı çıkan köylüyü Yenişehir Kaymakamı tehdit ediyor. Annelerimiz ağlıyor, gözaltına alınıyor. Jandarma komutanı kul olmuş, teyzelere zulüm yapılıyor” diyerek projeden vazgeçilmesini istemişti.

CHP’li Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu “Atık barajı patlar, doğa mahvolur”, halen Osmangazi Belediye Başkanı olan eski Milletvekili Erkan Aydın da 27 Ekim 2020’de TBMM’de bir konuşma yaparak ‘’Köylülerin dedelerinin mezarlığı dahi maden tesis alanına verildi, projeden vazgeçin’’ diyerek konuyu Meclis’e taşımıştı.