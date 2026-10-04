İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun 30 Eylül 2026 tarihli yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda işlem gören bazı hisselerdeki manipülatif işlemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları kullanılarak gerçekleştirildiğine yönelik ihbar ve tespitler üzerine harekete geçildiği kaydedildi. Bu kapsamda dört ayrı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FONLAR VE BORSA HİSSELERİ BİRLİKTE İNCELENDİ

Soruşturmalarda, Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler ile TEFAS’a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Dosyalardaki eylemlerin ise nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiği bildirildi.

SAVCILIKTAN SPK’NIN DENETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Başsavcılığın yazısında, SPK’nın yatırım fonlarının denetim ve incelemesinde finansal ve dijital gözetim mekanizmalarını kullanarak çok katmanlı bir denetim yürütmekle yükümlü olduğu belirtildi. Yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ile piyasa ve fiyat hareketlerinin gözetilmesinin Kurulun asli sorumlulukları arasında bulunduğu ifade edildi. SPK’nın ayrıca fonların Borsa İstanbul’da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine neden olup olmadığını takip etmesi gerektiği kaydedildi.





SPK’NIN 2024'TEN 2026'YA KADAR HAZIRLADIĞI RAPORLAR

Savcılık, SPK tarafından 2024’ten Eylül 2026’ya kadar hazırlanan bazı raporlarda, Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndaki kimi hisselerde manipülatif işlemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere yer verildiğini ve bu doğrultuda savcılığa suç duyurularında bulunulduğunu belirtti.

Yazıda, soruşturma kapsamında, Tera Portföy Birinci Serbest Fon, Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, Atlas Portföy Serbest Fon ve Hedef Portföy İkinci Serbest Fon gibi fonların da incelemeye konu olduğu aktarıldı.

BAZI FONLARDA “İMKÂNSIZ” KAZANÇ TESPİTİ

Başsavcılık, bazı fonların, faaliyet ve yatırım stratejileri açısından benzer fonlara göre olağan dışı seviyede kazanç sağladığının belirlendiğini yatırımcıların ise fonların SPK denetimi altında olduğu güvencesiyle yatırım yaptığı ifade edildi. Buna karşın bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını alamadığı, hatta yatırdıkları ana parayı dahi geri alamayarak mağdur oldukları kaydedildi.

Soruşturma dosyalarında, portföy yönetim şirketleri, bu şirketlerin hakim ortakları ve yöneticileri ile bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda “imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar” sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiği belirtildi.

GÖNÜL’ÜN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN SAVCILIK DEĞERLENDİRMESİ

Başsavcılık, İbrahim Ömer Gönül’ün, SPK Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemdeki sorumluluğuna ilişkin de değerlendirmede bulundu. Gönül’ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisi ile görev sorumluluğunu yerine getirmediği yönünde “açık ve yeterli emarelerin bulunduğu” savcılık değerlendirmesinde yer aldı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 133’üncü maddesi uyarınca SPK Başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yürütülebilmesi için ilgili Bakanın izni gerekiyor.

Bu nedenle Başsavcılık, İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’na soruşturma izni başvurusunda bulundu. Başvurunun 30 Eylül 2026 tarihinde Bakanlığa gönderildiği belirtildi.