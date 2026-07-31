31 MART 2024’te yapılan yerel seçimlerde CHP yüzde 37,77 oyla Türkiye genelinde birinci parti oldu. Toplam 17 milyon 391 bin 548 oy aldı. Seçimde AKP ise yüzde %35,49 oyla ikinci sırada yer aldı. Bu iki partiyi yüzde 6.19 ile YRP, yüzde 5.7’lik oyla DEM parti izledi. MHP yüzde 3.77 ile beşinci, İYİ Parti yüzde 3.77 ile altıncı parti oldu.

CHP’nin aldığı 17 milyon milyonu aşkın oy bu partinin 1977’den sonra ilk kez ülke genelinde bir seçimde birinci sıraya yükselmesi olarak göze çarptı.

Ancak seçimi üzerinden bir yıl geçtikten sonra öncelikle Mart 2025’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dönük operasyonlar başladı. Ve bu operasyonlar, önceki gün Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile dün de Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun gözaltına alınması ile devam etti.

17 AYDA 36 BAŞKAN

17 aylık sürede 36 belediye başkanı gözaltına alındı, 28’i tutuklandı, 6’sı çeşitli tedbir kararlarıyla tahliye edildi, ikisi ise halen gözaltında bulunuyor. Bugün hapiste olanlar ve haklarında dava açılıp görevden alınanlara verilen oyların toplamı olan 9 milyon 300 bin 367 oy seçmenin CHP’ye verdiği oyun yüzde %53,48’ini oluşturuyor. 31 Mart’ta Türkiye genelinde seçmenin geçerli 46 milyon 46 bin 499 oyu düşünüldüğünde ortaya yüzde 20.2’lik bir oran çıkıyor. Bu da seçmenin başkanını seçmek için kullandığı oyun yüzde 20.2’si demek.

Parti değiştirenler hesaplama dışı

Bu listede, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu gibi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal gibi parti değiştirip AKP’ye yeya başka partilere geçenlerin aldığı oylar hesap dışı tutuldu. Bu listed eyer alan isimler ise şöyle:

- Özlem Çerçioğlu: Aydın Büyükşehir

- Burcu Köksal: Afyonkarahisar

- Mustafa İberya Arıkan: Aydın-Söke

- Umut Yılmaz: Gaziantep-Şehitkamil

- Malik Ercan: Aydın-Yenipazar

- Osman Yıldırımkaya: Aydın-Sultanhisar

- Yasemin Fazlaca: Yalova-Altınova

- İsa Yıldırım: Antalya-Aksu

- Kadir Kumbul: Antalya-Serik

- Veysel Topçu: Afyonkarahisar-Dinar

- Mustafa Güzel: Gaziantep-Karkamış

- Hasan Ustaoğlu: Konya-Seydişehir

- Gökhan Budak: Ardahan

- Hamit Tutuş: Batman

Sinem Dedetaş

GÖZALTINDAKİ DEDETAŞ’TAN MESAJ:

Aklım ve kalbim hep Üsküdar sokaklarında

Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Olmayı hak ettiğim yer burası değildi” dedi. Dedetaş, el yazısıyla kaleme aldığı mesajla sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, kendisine ulaştırılan destek mesajlarının moral verdiğini söyledi.

Dedetaş, “Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üksüdar’ın sokaklarında. Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür” ifadelerini kullandı.

İntikam mesajı paylaştı

Öte yandan, Dedetaş’ın gözaltına alınmasının ardından, CHP’den ayrılarak AKP’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, “Hayatın en değişmez formülünü bir yere not alın lütfen! Eden bulur...” paylaşımını yaptı. Köksal’ın isim vermeden yaptığı Dedetaş’ın gözaltına alınmasına gönderme olarak algılanan bu paylaşımı tepkiyle karşılandı.