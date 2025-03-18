İktidar, ekonomi politikalarıyla toplumun geniş kesiminin gelir kaybını derinleştirdi. “Enflasyonla mücadelede teşhis de tedavi de yanlış” açıklamasını yapan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın işverenlerden siyasetçilere kadar herkesi hedef alan bir baskı politikası uyguladığını söyledi ve “Bu düzen devam edemez” dedi.

“2024’te geçim derdi Türkiye’nin temel meselesi oldu” açıklamasını yapan Çerkezoğlu, “Vergi sistemiyle kaşıkla verilenin kazanla geri alındı. Bölüşüm krizi derinleşti. Ücret politikası, vergi politikası, Kur Korumalı Mevduat bunların hepsi, yoksuldan alıp zengine vermek üzerine kurulu” diye konuştu. İktidarın ücretleri baskılayarak, enflasyonu düşüreceğine yönelik iddialarına değinen Çerkezoğlu, “Bu, yanlış, en temel iktisat kurallarına aykırı. 2024’te asgari ücrete yıl ortasında düzenleme gelmedi. Enflasyon düştü mü? Hayır. Enflasyonun asıl nedeni şirketlerin aşırı kârları” dedi.

‘BU GÖZDAĞIDIR’

“Herkes isyanda, geçinemiyoruz, müthiş yoksullaştık” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, “Asgari ücret ilk ayında açlık sınırının altına geriledi. Emeklinin durumu vahim. Bunlar, isyanı biriktirdi” dedi. “2025’te grevler, eylemler artacak” açıklamasını yapan Çerkezoğlu, “Çok büyük bir baskı ortamı var. İktidar, siyası baskılarla muhalefet edeni, hatta yeterince desteklemeyeni susturmaya çalışıyor” diye konuştu. TÜSİAD’a yönelik soruşturma için de Çerkezoğlu, “Bir gazeteci, sendikacı, milletvekili, belediye başkanı tutuklandığında o kişi de hedeflenir ama asıl bu 85 milyona gözdağıdır, mesajdır. İktidar işverenden siyasetçilere kadar herkesi hedef alan bir baskı politikası uyguluyor. Milyonları açlığa mahkum eden, demokrasiyi ortadan kaldıran bu düzen devam edemez. Buna 85 milyonun rıza göstermesini kimse beklemesin” diye konuştu.

‘HERKES İŞÇİLEŞTİ’

“İşçiler sadece mavi yakalılar değil. Plazalarda, uzun saatler, düşük ücretlere çalışan milyonlar var. Herkes işçileşti, hekim de de öğretmen de avukat da” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, ayrıca beyaz yakalıların sendikalaşma oranının son derece düşük olduğunu aktardı. “Emeği ile geçinen herkes sendikalı olmalı” ifadelerini kullanan Çerkezoğlu, “Emek olmadan, işçiler örgütlenmeden, ülkenin geleceği de demokrasi de olmaz. Cumhuriyet’ten, halkın egemenliğinden söz ediyorsak, toplumun 4’te 3’ü ücretliler. Emeğimize, Cumhuriyet’e sahip çıkmalıyız” dedi.

‘1 kilogram baklava bile 1.000 lirayı geçti’

Emeklilerin bayram ikramiyesine ilişkin Çerkezoğlu, “Bayram ikramiyesi 2018’de başladığında 1.000 liraydı, asgari ücret de 1.603 liraydı, ikramiye asgari ücretin yüzde 62.4’üne tekabül ediyordu. Şimdi emeklinin ikramiyesi 4.000 lira. İkramiye asgari ücretin yüzde 18.1’ine denk geliyor. 2018’deki oran korunsaydı ikramiyenin 13.793 lira olması gerekirdi. 1.000 lira artış yapıldı. Bu, ne işe yarar? Markete gittiğinizde temel ihtiyaçlarınızı bile karşılayamazsınız. 1kilogram baklava bile 1.000 lirayı geçti” dedi.

‘Cumhuriyet tarihinin birikimleri peşkeş çekildi’

Özelleştirme politikalarına değinen DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Özelleştirmeyi biz daha çok Turgut Özal dönemiyle hatırlarız. O dönemde başladı ama Türkiye’deki Cumhuriyet tarihinin bütün birikimlerinin haraç mezat, sermaye, peşkeş çekildiği özelleştirmelerin çok çok büyük bir kısmı AKP döneminde yapıldı. Bu hem bütün birikimlerin sermayeye aktarılması anlamına gelirken diğer taraftan da çalışanlar açısından işçiler, emekçiler açısından da büyük hak kayıpları demek” açıklamasını yaptı.

‘Demokrasi işçinin ekmeğidir’

“Başkanlık sistemi ile hukukun üstünlüğü, demokrasinin tüm kırıntıları yok edilmeye çalışıldı” açıklamasını yapan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasi ile ekmek arasında o kadar doğru bir ilişki var ki, milli gelirden emeğin aldığı payın seyrinde bunu görüyoruz. Emeğin milli gelirden aldığı pay yüzde 40’lardan yüzde 24-25’lere düştü. Bu noktada iki büyük kırılma var. Biri 12 Eylül 1980 darbesi, diğeri de 2018’de devreye alınan Başkanlık sistemi ile tek adam rejimine geçilmesi. Biz, hem emek, ekmek hem de demokrasi mücadelesi veriyoruz” diye konuştu. Çerkezoğlu ayrıca 2025’i ‘örgütlenme yılı’ ilan ettiklerini belirtti.