Son yıllarda yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ekonomideki en önemli sorunlar olarak görülüyordu. Şimdi sorunlara bir yenisi eklendi. Borsaya da sirayet eden fon vurgunu vatandaşın ekonomiye ve iktidara olan güvenini derinden sarstı. ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Ekim 2026 araştırmasında vatandaşlara ülke ekonomisinin en önemli sorunları soruldu. Anket sonuçlarında yatırım fonu ve borsa krizi yüzde 26.5 ile ilk sıraya yerleşti.

Yatırım fonu ve borsa krizi sonrasında gelen cevaplar ise ekonomide artık kronik hale gelen sorunlara işaret etti. Ankette enflasyonun yüksekliği yüzde 22.2 ile ikinci, gıda fiyatlarındaki artış ise yüzde 13 ile üçüncü sırada yer aldı.

KRONİK SORUNLAR

ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın “Ekonomi yönetimine güveniyor musunuz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 37.5’i “Hiç güvenmiyorum”, yüzde 36’sı “Güvenmiyorum” yanıtını verdi. Böylece iki yanıtın toplamı yani vatandaşın ekonomiye güvensizliğin seviyesi yüzde 73.5 olarak ölçüldü. Ekonomiye, “Ne güveniyorum ne güvenmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.

Araştırmaya göre kira ve konut fiyatlarının yüksekliğini ekonominin en önemli sorunu olarak görenlerin oranı yüzde 6.8 oldu.

Faturaların yüksekliği de cevaplarda kendini gösterdi. Elektrik, su, aidat ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği yüzde 5.5 ile beşinci sırada yer alırken işsizlik ve faizlerin yüksekliği yüzde 5’er oranında belirtildi. Ekonomi yönetimini en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 4.8, akaryakıt fiyatlarının yüksekliğini belirtenlerin oranı ise yüzde 3.7 olarak ölçüldü.

HALKIN YANITI: BEDEL ÖDENMELİ

Asal Araştırma’nın başka bir çalışmasında katılımcılara fon iddiaları kapsamında suç işleyenlerin cezalandırılması ve ilgili iki soru yöneltildi. Katılımcılara ilk olarak “Sizce, fon vurgununda her kim suç işlemişse bedelini ödemeli mi” sorusu yöneltildi. Paylaşılan sonuçlara göre katılımcıların yüzde 78.5’i “Evet” yanıtını verdi. Araştırmanın ikinci sorusunda, fon iddialarıyla bağlantılı kişilerin isimlerinin siyasi parti ve konumlarına bakılmaksızın kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmaması gerektiği soruldu. Katılımcıların yüzde 62’si isimlerin açıklanmasını destekledi.