CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara dün yenileri eklendi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ifadeleri doğrultusunda operasyon yapıldı.

Polis ekiplerince gözaltı kararı verilen 15 kişiden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kocaeli’de, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Ankara’da, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin’in aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMA SEYHAN’DAN

Karalar’ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde, belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli dönemin Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger’e yönlendirdiği belirtildi. Ancak polis aramayı Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yapıyor. Yine Adıyaman Belediyesi’nde de arama yapılıyor.

Ayrıca daha önce tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yakınlarına ve firmalarına villa verdiği iddia edilen 4 iş insanı hakkında gözaltı kararı verildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya’da yürütülen ‘rüşvet’ soruşturmasında ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alındı. Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Başkan Böcek akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Susturmak istiyorlar

Kocaeli’de gözaltına alınan Zeydan Karalar: “Benim parayla, pulla, rüşvetle işim yok. Mücadele edeceğiz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar”

İkisi gözaltında, oğul böcek yurt dışında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu, 2022’de evlenmiş, bir süre sonra boşanmıştı.

47 yıl sonra seçilmişti

Abdurrahman Tutdere, 47 yıl sonra her iki Adıyamanlıdan birinin oyuyla CHP’nin belediyeyi almasını sağlamıştı.

Boyun eğmem, eğmeyeceğim

Zeydan Karalar’ın, kendi el yazısıyla yazdığı notu X hesabından paylaşıldı. Karalar, “Haksız hukuksuz gözaltıların devamı olarak bugün Gebze’de ablamdayken gözaltına alındım. Adanalı kardeşlerim ve aziz milletim, bilin ki sadece verdiğiniz kutsal görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. 24 saat hizmet ettim. Boyun eğmedim, eğmem de. Dürüstlükten taviz vermedim. En kısa sürede özgürlükte buluşacağız. İyiyim, sevenlerim endişe etmesin” ifadelerini kullandı.

25 gün önce seçilmişti

Tutuklu Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’ün yerine başkanvekili olarak 25 gün önce seçilen Ahmet Şahin gözaltında.

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

- Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan

- Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin,

- Ahmet Şahin’in şoförü Sonkan Turan

- İş insanı Hayrettin Mermer

- İş insanı Burak Kangal

- İş insanı Rabil Artan

- İş insanı Kazım Gökhan Yankılıç

- Avukat Onur Büyükhatipoğlu

- Seyhan Belediye işçisi Özcan Zenger

- Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek

- Zeynep Kerimoğlu

- 4 kişi ise aranıyor.