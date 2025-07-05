RTÜK basın tarihinin en ağır cezasını SÖZCÜ TV’ye verdi. SÖZCÜ TV ekranlarının 8 Temmuz Salı gece yarısından itibaren 10 gün kararmasına neden olan süreç İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başladı. SÖZCÜ TV, vatandaşın İmamoğlu’na desteğini, operasyona tepkisini ekranlara taşıdı. CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane mitinglerini canlı yayınladı.

MAHKEME DURDURDU

RTÜK, yayınlarda yapılan açıklamalarla “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği iddiasıyla 27 Mart’ta SÖZCÜ TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. SÖZCÜ TV avukatları kararı yargıya taşıdı. Ankara İdare Mahkemesi, 30 Mayıs’ta cezanın yürütmesini durdurdu. Ankara 7. İdare Mahkemesi ise önceki gün SÖZCÜ TV’ye verilen 10 günlük ekran karartma cezasını durdurma kararını kaldırdı.

İKİ KANALA AYNI CEZA

SÖZCÜ TV ve Halk TV’ye 10 gün yayın durdurma kararı tebliğ edildi. Buna göre en çok izlenen haber kanalları SÖZCÜ TV ve Halk TV’nin ekranları aynı anda karartılacak. SÖZCÜ TV, bu karara kapsamlı bir dosyayla itiraz etti. Eğer karar 3 gün içinde yargıdan dönmezse halkın bağımsız ve özgür haberlere ulaşma hakkı 10 gün boyunca engellenecek. SÖZCÜ TV ekranını açan siyah ekranla karşılaşacak...

ŞAHİN CEZAYI SAVUNDU

Karara her kesimden tepki gelirken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise cezayı savundu. Şahin, “Bu cezalar keyfi olarak değil, yasanın çiğnenmesi nedeniyle verilmiştir. Toplumun huzurunu bozan, inanç değerlerine saldıran, kin ve nefret diliyle yayın yapan hiçbir kuruluşa müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Biz namuslu gazetecilik yapıyoruz’

Emin Çölaşan: Bu iktidardan yana değilseniz büyük bir baskı altındasınız. Bu kesin. Ben SÖZCÜ’de haftanın beş günü yazı yazıyorum. Yazılarımda kendi kendimi sansürlüyorum. Başka arkadaşlarım da bunu yapıyor. Gazete ceza alabilir düşüncesiyle kendimizi sansürlüyoruz... Korkunç bir baskı altındayız. Bu da geçecek diyoruz, yapacak bir şey yok.

Uğur Dündar: Kral çıplak demek istiyorum. RTÜK, böyle Demokles’in kılıcı gibi davranacağına, ‘Halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet eden yayın kuruluşları iktidarı desteklemek zorundadır’ desin, hepimiz rahat edelim. Ben, evrensel yayıncılık ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğumuza inanıyorum. Bir oyun oynanıyor. Bu oyunun figüranı olmayacağız.

Yılmaz Özdil: Pazartesi Kartalkaya katliamının ilk duruşması var. SÖZCÜ yazarı Nedim Türkmen dahil 78 insanımız AKP’nin ihmalci politikaları neticesinde hayatını kaybetti. Karar bu katliamın sansürlenmesidir. Bizler, namuslu gazetecilik yapıyoruz. İktidar değişse de yayın politikamız yine gördüğümüz yanlışları yayınlamak üzerine olur.