YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Rize ve Artvin’i kapsayan Karadeniz programına Rize’nin Pazar ilçesinden başladı. Özel, sabah saatlerinde Rize’nin Pazar ilçesindeki 10 Mart Caddesi’nde geçtiğimiz hafta selden etkilenen esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Özel ardından, Artvin Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Özel açlık sınırının 38 bin lira olduğunu hatırlatarak, “Emekliye verilen maaş 23 bin 500 lira Meydanın yüzde 60’ı açlık sınırının altında” diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ADAMLARI

Özel, fon krizine ilişkin, “Bu fonlardaki yöneticilerin tamamı Erdoğan’ın atadığı, görevlendirdiği yöneticiler, tamamı AKP’liler” dedi. “Yaşadığımız krizler yetmezmiş gibi, şimdi bir de fon krizi çıktı” diyen Yeni Parti Lideri Özel, şöyle konuştu:

BU OLAY DEVLET KRİZİ

“Vatandaşın, devlete emanet ettiği parasına çöktüler. Millet bu fonlara paralarını koydu ve hiç acımadan o fonları, hisseleri vatandaşın sırtına bıraktılar. 3 gün içerisinde toz olup kaçtılar.

Fatma Betül Sayan Kaya’yı biz söyleyene kadar sustu. Sonra ortaya bir çıktı, Fatma Hanım 163 milyon koymuş, beş ayda 2 milyar 200 milyon almış. Ve Hayati Yazıcı, şu anda AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı. Oğlu bu işlere girmiş. Savcılık oğlunun mal varlığına tedbir koymuş. Bir bakmışlar, Yazıcı’nın oğlu için bir saat içinde tedbiri kaldırmışlar. Yaşadığımız şey finansal kriz değil. Bu bir devlet krizidir”

Özel’e sıcak karşılama

Rize’nin Pazar ilçesinde ve Artvin’de halk tarafından büyük ilgi ile karşılanan Özel, vatandaşın sorunlarını dinledi. Rize’de kendisine meclis açılışında TBMM Genel Kurulu’ndan ayrılmalarının nedeni sorulan Özel, “Biz meclise gittik. Sonra bir partinin genel başkanı geldi. Ve o son seçimleri biz 31 Mart tarihinde kazandık diye bize yapmadığı kötülük bırakmadı. 40’a yakın belediye başkanımızı tutuklattı. Haksızlık yapan, zulüm yapana karşı çektik gittik” Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soru üzerine Özel, “Ben partinin genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı adayını millet belirler. Ekrem Başkanı da 15,5 milyon kişi belirlemişti. Rize’de de kuyruk olmuştu. Ekrem Başkan cumhurbaşkanı adayımız. O aday olmazsa yeni adayı yine millet belirler. Ben kendim belirleyemem” dedi.