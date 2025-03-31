İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Ekrem İmamoğlu öncesindeki yolsuzluklar yeniden gündeme gelmeye başladı. AKP’li Ravza Kavakçı ile Fatma Betül Sayan’ın da aralarında olduğu 39 kişiye burs verilmesi tartışma konusu oldu. İBB’nin son teftiş raporuna göre İmamoğlu öncesinde İBB iştiraklerinden 34 bursiyere güncel değeriyle 174 milyon lira ödeme yapıldı. İDO kapandığı için bu şirketten burs alan beş bursiyer hakkında ise inceleme yapılamadı. İBB, Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusu yaptı. Bu kişilerin İGDAŞ, Kültür AŞ, İSFALT AŞ, İSBAK AŞ, ULAŞIM AŞ, İDO AŞ, İSTAÇ AŞ, KİPTAŞ ve BELBİM AŞ gelirleri ile yurt dışına gönderildiği tespit edildi.

AKP’LİLER BURS ALDI

AKP eski Milletvekili Ravza Kavakçı Kan ABD’deki Howard Üniversitesi’nin doktora bölümüne, 24 Kasım 2008’de kabul edildi. İBB’de işe girip ardından da ABD’ye eğitime gönderildi. Kavakçı için İBB, 155 bin dolar ve 59 bin lira burs ödemesi yaptı. AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan da 14 Kasım 2008’de İSBAK A.Ş’de elektrik-elektronik mühendisi olarak işe başladı. Ardından ABD’de NYU-Polytechnic Üniversitesi’nde yüksek lisans için kabul aldı. Sayan’a yurt dışı lisansı için, İSBAK AŞ toplam 85 bin 791 dolar ödedi. AKP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan Kalender için de İBB KİPTAŞ Şirketinden 9 bin 940 dolar, 123 bin 722 lira ve 128 bin 247 euro yurt dışı bursu verildi. Belçika Brüksel’deki VRIJE Üniversitesi Hukuk bölümünde doktora eğitimi aldı.