Akıbeti 6 yıl boyunca bir sır perdesi olarak kalan Gülistan Doku cinayetinde artık tüm taşlar yerine oturuyor.

Cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu, Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş gözaltına alındı.

PARA TRAFİĞİ

Cinayet sonrası en çarpıcı iddia ise MASAK raporlarının içinden çıktı. Vali Sonel’in koruma polisi Şükrü Eroğlu ile ihraç polis Gökhan Ertok arasında süren düzenli para trafiği dikkat çekti.

İddiaya göre Ertok, İl Özel İdaresi’ne ait banka hesabından delillerin örtbas edilmesi karşılığında Ertok’a düzenli olarak para ödedi. Para transferinin toplam değerinin 10 bin doları geçtiği ileri sürüldü.

DOKUNAN YOK

Delil karartma paralarının İl Özel İdaresi’nin hesabından “Tunceli ve köylerini tanıtma harcaması” olarak çıkartıldığı, Ertok’un da bu paraları valinin oğluyla birlikte gözaltına alınan Umut Altaş’ın anne ve babasını susturmak için kullanıldığı iddia edildi.

MASAK raporlarına ve tüm delillere rağmen dönemin valisi Tuncay Somel’e dokunulmaması tepki çekiyor.

Bir de duyarlılık paylaşımı yapmış

Oğlu cinayetle, kendisi de delilleri karatma girişimi iddialarıyla Gülistan Doku dosyasına giren dönemin Tunceli Valisi Sonel, x’te aileye destek paylaşımları yaparak ‘duyarlılık’ göstermiş!

GİZLİ TANIĞIN İFADELERİ:

Valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel

Sonel, Gülistan’ı uziyle öldürdü koruma gömdü

Sır perdesi aralanan Gülistan Doku cinayeti dosyasına gizli tanığın ifadeleri damga vurdu. Gizli tanık, genç kızın başına gelenleri yer ve zaman vererek en ince detayına kadar anlattı ve cinayetin failini ve suç ortağının ismini verdi. İşte ifadeden bazı detaylar:

- Mustafa Türkay Sonel, Zeinal Abakarov ve Umut Altaş sık sık alkol ve uyuşturucu kullanıyordu.

- Gülistan Doku rızası dışında Mustafa Türkay Sonel ve Umut Altaş tarafından darp edilerek tecavüze uğradı. Bu olay sonrası hamile kaldı.

- Mustafa Türkay Sonel, Gülistan’ı Sarı Saltuk Viyadüğü yakınındaki Rostan-Dinar bölgesinde uzi-akrep tipi silahla başından vurdu.

- Cesedi valinin koruması Şükrü Eroğlu ve bir korucu gömdü.

İhraç polis Gökhan Ertok.

Örtbasçı eski polis tutuklandı

Gülistan Doku cinayetinde şüpheli 13 kişinin yakanalması için 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku’nun erkek arkadaşı Zeynel Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İLK TUTUKLAMA ERTOK’A

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14’üncü Umut Altaş için ise kırmızı bülten talebinde bulunulacağı öğrenildi. 13 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ile Gökhan Ertok bulunuyor. Olayla ilgili ilk tutuklanan ihraç polis Gökhan Ertok oldu.

Çözmedi, muhalefeti suçladı

Üniversiteli Gülistan Doku davasında, dönemin Tunceli Valisi’nin oğlu dahil çok sayıda gözaltı yapılırken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun çözüme odaklanmak yerine muhalefeti hedef aldığı ortaya çıktı. Soylu, polisin “insanüstü gayretine” rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’in siyasi rant için olayı suistimal ettiğini savundu. Olaydan iki yıl sonra konuşan Soylu, “Devletin tüm imkanlarıyla samimi bir gayret gösterdik” dese de sonuç alınamadı.

261 gün süren aramalara 545 personel ve 97 uzman ekibin katıldığını belirten Soylu’nun vaat ettiği “uzman ekip” çalışmaları ise dosyayı aydınlatmaya yetmedi.

Soruşturmada eksikler var

Tunceli Kadın Platformu, Gülistan Doku davasındaki yeni gözaltıların ardından yürüyüş düzenledi. Yapılan açıklamada, 6 yıl sonra gelen bu gelişmenin adalet mücadelesi için önemli ancak eksik olduğu vurgulandı. Kadınlar adına konuşan Nurşat Yeşil, “Suça ortak olanlar yıllarca korunmuştur. Başta dönemin valisi Tuncay Sonel olmak üzere, delilleri karartan ve ‘intihar’ diyerek süreci engelleyen tüm kamu görevlileri soruşturmaya dahil edilmelidir. Sonuçlanana kadar sokaklardayız” dedi.