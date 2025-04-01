İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde AKP döneminde yapılan ve İmamoğlu tarafından ortaya çıkarılan usulsüzlükler, son operasyonların ardından yeniden gündem oldu.

İBB’nin 2018 ve öncesi yıllarda vakıf, tarikat ve cemaatlere ödediği tutar ortaya çıktı. 2020 yılında hazırlanan ve mülkiye müfettişlerine devredilen rapora göre yardımlar, ulaşım, malzeme, yeme-içme, teşrifat, tadilat, yer tahsisi, konaklama, proje, tanıtım ve medya gibi başlıklar adıyla Ensar, TÜGVA, Okçular Vakfı gibi derneklere aktarıldı. Tam 847 milyon 592 bin 858 lira ödendi. Bunun 164 milyon 945 bin 792 TL’lik bölümü mevzuata aykırı harcama olarak tespit edildi.

İBB’de AKP döneminde vakıflar için 64 milyon 27 bin 585 lira kira ödemesi de yapıldı. İBB tarafından kiralanmak suretiyle ortak proje kapsamında vakıflara tahsis edilen taşınmazlara yapılan döşeme harcamaları ise 46 milyon 643 bin 864 lira tuttu.

EN FAZLA YARDIM TÜGVA’YA

15 Temmuz Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın su, elektrik ve doğalgaz faturalarına yapılan toplam harcamalar 152 bin 203 lira, vakıf ve derneklere yapılan bakım, onarım ve döşeme işleri harcaması da 54 milyon 122 bin 139 lira oldu.

Rapora göre İBB’den en fazla yardım alan vakıf, Bilal Erdoğan’ın da yönetim kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) oldu. Raporda TÜGVA’nın 74 milyon 276 bin liralık yardım aldığı belirtildi. Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu TÜRGEV de İBB’den 2018 yılı öncesinde toplamda 51 milyon 593 bin TL yardım aldı. Mütevelli heyetinde Selçuk Bayraktar’ın olduğu Türkiye Teknoloji Takımı ise 41 milyon 363 bin lira destek aldı.

Çocuklara cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı’na ise 29 milyon 797 bin 240 TL para yardımında bulunuldu. Okçular Vakfı da İBB’den 16 milyon 640 bin liralık yardım aldı. Vakfın mütevelli heyetinde yine Bilal Erdoğan bulunuyor. İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ağabeyi Ahmet Hamdi Topbaş’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı da

16 milyon 476 bin liralık destek aldı.

Ekrem İmamoğlu döneminde ise vakıflara, cemaatlere ve tarikatlere yapılan bu yardımlar kesildi. İBB tarafından, eski İBB başkanları Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal ve konuya ilişkin meclis kararlarında isimleri bulunan belediye meclis üyeleri hakkında yasal işlem yapılması talebiyle rapor İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’na gönderildi. Ancak hiçbir şey yapılmadı.