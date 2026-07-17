Adeta faize çalışan bütçede yeni bir faiz rekoru geldi. Bu yılın ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde bütçeden faize giden para 1 trilyon 464 milyar lirayı aşarak 1.5 trilyona dayandı. Bütçe açığı halkın üzerine yağan yüksek vergilere rağmen 942 milyar lirayı aştı. Vergi gelirlerindeki olağanüstü artış açığın daha da büyümesini önledi. NATO Zirvesi’nin etkisi ile bütçeden yapılan temsil ve ağırlama harcamaları 1 milyar liranın üzerine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Haziranı 1 trilyon 395 milyar lira gidere karşılık 1 trilyon 510 milyar lira gelirle kapatan bütçe aylık bazda 114 milyar lira fazla verdi. Bütçenin fazla vermesinde bir yılda yüzde 72 artan vergi gelirleri etkili oldu. Sadece haziran ayında faize giden kaynak 202 milyar lirayı buldu. Ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık dönemde ise 7 trilyon 787 milyar liralık gelire karşılık 8 trilyon 730 milyar liralık harcama yapılınca bütçe 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. 6 ayda faize bütçeden aktarılan kaynak yüzde 32 artarak 1.1 trilyon liradan 1 trilyon 464 milyar liraya çıktı.

AĞIRLAMAYA 1 MİLYAR

Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi etkinlikleri bütçenin temsil ve ağırlama harcamalarına da yansıdı. Temsil ve ağırlama amacıyla bütçeden 6 ayda 1 milyar 35 milyon liralık harcama yapıldı. Bu harcamanın 687 milyon lirası mayıs ve haziran aylarında yapıldı. Zirve için yapılan harcamaların büyük bölümü diğer kalemlere dağıtıldığı için bu tutar sadece temsil ve ağırlamanın bütçeye yansıyan kısmını ifade ediyor.

Gizli harcama 10 milyara dayandı

Cumhurbaşkanı’nın harcama yetkisinde olan bütçedeki gizli hizmet giderleri için haziran ayında bütçeden 811 milyon 629 bin lira harcandı. Böylece örtülü ödenek olarak da bilinen gizli hizmet kaleminden yılın ilk 6 ayında 9 milyar 989 milyon 960 bin lira harcandı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden de 848 milyon lirası haziran ayında olmak üzere 6 ayda toplam 8 milyar 487 milyon lira harcama yapıldı. Böylece Cumhurbaşkanlığı tarafından 6 ayda kullanılan toplam ödenek geçen yıla göre yüzde 45 artarak 12.7 milyardan 18.5 milyara çıktı.