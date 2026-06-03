İspanya Kraliyet Sarayı, İspanya tahtının yirmi yaşındaki veliahtı Prenses Leonor'un güneydoğudaki Murcia Askeri Paraşüt Okulu'nda temel paraşütçü eğitimini tamamladığını açıkladı.

Leonor elli kadetle birlikte paraşütçü asker ünvanını ve beraberinde gelen nişanı elde etmek için uçaktan atladı.

Kral Felipe VI ile Kraliçe Letizia'nın kızı veliaht prenses tahta çıktığında İspanya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olacak.

Bu kurs Leonor'un subaylık eğitiminin üçüncü ve son yılında bulunduğu Genel Havacılık ve Uzay Akademisi programının parçası oldu.

Kariyerine 17 yaşında Zaragoza Kara Harp Akademisi'nde başlayan Leonor aylarca süren Deniz Kuvvetleri gezisinin ardından eylülden beri Hava Kuvvetleri'nde görev yapıyor ve ilk solo uçuşunu da tamamladı.

Prensesin komutanlarının aktardığına göre hayatta kalma eğitimini geçen ve son derece fit olan prenses "biraz utangaç görünse de aklı başında ve tedbirli olmasının yanı sıra kararlı ve düzenli bir tutum" sergiledi.