İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP'nin çağrısıyla saat 20.30'da Saraçhane'deki mitinge katılmak için sokağa çıkan yüzbinlerce vatandaşın dışında evlerinde olan vatandaşlar tencere tava çalarak tepkilerini gösterdiler.
FARKLI YERLERDE TENCERE TAVA EYLEMİ
Tencere tava eylemi İstanbul'un farklı bölgelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. İstanbul Kadıköy’de yurttaşlar kendiliğinden camlara çıkarak alkışlarla, tencere ve tavalarla tepkilerini dile getirmeye başladı. Arka sokaklardan gelen sesler kısa süre içinde Bahariye Caddesi’nde de yayıldı.