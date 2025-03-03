Gelirinin büyük bölümünü vatandaştan aldığı vergilerden kazanan ve iktidarın propaganda aygıtı olan TRT, Ankara’daki merkez kampüsüne yaptırmayı planladığı cami inşasına yeniden başladı. Mimarlar Odası 2023 yılında yapımı başlayan caminin yapımının durdurulmasına ilişkin dava açmıştı ve durdurulmuştu, şimdi yeniden başladı ve cami iskeleti yükselmeye başladı.

ETRAFTA 5 CAMİ VAR

TRT Ankara Camii’nde 14 bin 500 metrekare yerleşim alanı ve 885 metrekare oturma alanı olacak. Camide TRT müzesi ve kitap kafe de bulunacak. TRT Genel Müdürlüğü’nün civarında 1’i yaklaşık 300 metre uzaklıkta olmak üzere 5 cami bulunuyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı

Ankara Oran’da TRT binasının bahçesine cami yapılması için yapılan plan değişikliğini yargıya taşıyan Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin davası 9 Kasım 2023’te sonuçlanmış, yargı telafisi mümkün olmayan zararlar verileceğinden dolayı gerekçeli şekilde yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

HAYIRSEVER İDDİASI

Ancak yapılan itirazların ardından inşaat yeniden başladı. TRT Genel Müdürlüğü’nde mescitlerin yanı sıra genel müdürlüğe yaklaşık 300 metre ötede de bir cami bulunuyor.

Caminin inşaatını Kalyon Şirketi’nin yaptığı öne sürülürken, caminin tanıtımlarında da caminin ismi IGA (Istanbul Grand Airport) TRT Ankara Camii olarak yer aldı. TRT yetkilileri ise caminin yapımında kurum kasasından para çıkmayacağını, bir hayırseverin camiyi yaptıracağını belirtti.

1.2 milyar liralık faiz geliri kazandı

Gelirinin büyük bölümünü vatandaşın karşıladığı TRT’nin geçen yıl faiz ve dövizden elde ettiği kâr da ortaya çıkmıştı. Mevduat hesabı 6.2 milyar TL’ye ulaşan kurumun faiz geliri 1.2 milyar TL, kambiyo geliri ise 198 bin TL oldu.