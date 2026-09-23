Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, farklı adliyelerde görülen davalara menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiaları üzerine yeni gelişmeler yaşandı.

5 HAKİM VE SAVCI AÇIĞA ALINDI

Soruşturma kapsamında, 2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde menfaat karşılığında davalara müdahale ettiği ileri sürülen suç örgütüyle ilişkileri bulunduğu iddia edilen 5 hakim ve savcı açığa alındı.

EMEKLİ VE İSTİFA EDEN İKİ İSİM DE İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında yakın zamanda emekli olan Cumhuriyet Savcısı Y.P. ile görevinden istifa eden hakim İ.E.’nin bazı adli işlemlerinin de dosya kapsamında incelendiği öğrenildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında alınan beyanlar ve elde edilen dijital delillerin incelenmesinin sürdüğü belirtildi. Bu kapsamda başka hakim ve Cumhuriyet savcılarının da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun inceleme ve soruşturmalarına konu olabileceği öğrenildi.

Soruşturma nedeniyle HSK İkinci Dairesinin kararı doğrultusunda görevden uzaklaştırılan yargı mensupları:

Bakırköy Hâkimi B.K.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı G.K.

Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ö.G.

Gaziosmanpaşa Hâkimi Ç.U.

YENİ HAKİM VE SAVCILAR DA İNCELEMEYE ALINABİLİR

Soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen dijital deliller doğrultusunda incelemelerin genişleyebileceği belirtildi.

Bu kapsamda, başka hakim ve Cumhuriyet savcılarının da Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yürütülecek inceleme ve soruşturmalara konu olabileceği öğrenildi.

‘HALLEDERİZ BUKET’ BUKET TEKIŞIK DA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmayla bağlantılı olarak daha önce aralarında avukat Buket Tekışık’ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, M.Ş. liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu ve örgütün farklı adliyelerde yargısal süreçlere menfaat karşılığında müdahale ettiği iddiası yer aldı.

Tutuklanan isimler arasında Musa Şit, avukat Buket Tekışık, avukat Tuğçe Keskin, Vedat Mutlu ve Merve Koçyiğit bulunuyordu.

Şüpheliler hakkında yöneltilen suçlamalar arasında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt üyeliği ve rüşvet verme suçlamaları yer aldı.

SAVCI ODASINDAKİ ‘ASLA KAYBETMEM’ PAYLAŞIMIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Tutuklanan avukatlardan Buket Tekışık, daha önce sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Tekışık, bir savcının odasında çektiği fotoğrafı, “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” ifadeleriyle paylaşmıştı.

Tekışık ayrıca kendisi hakkında yapılan haberlerle ilgili çok sayıda haber sayfasına erişim engeli kararı aldırmıştı.