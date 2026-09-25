Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 5 kişi, 'suç örgütü üyeliği' ve 'rüşvet' suçlamaları ile tutuklanmıştı.



Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim ise geçtiğimiz yıllarda savcı odasından paylaştığı "Ben asla kaybetmem" notlu fotoğraf ile tartışmalara neden olan avukat Buket Tekışık olmuştu.



Tekışık'ın özellikle birçok dosyada suçlular ile temasa geçerek, kendilerini tahliye ettirebileceğinini belirttiği ve bu yolla menfaat sağladığı öğrenilmişti.





UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Adliyelerde menfaat karşılığı davaya müdahale ettiği iddiasıyla tutuklanan avukat Buket Tekışık'ın uyuşturucu testi kanda ve saçta pozitif çıktı.



Tekışık'ın kanında kokain, saçında ise kokain, Mdma ve ilaç etken maddelerinden citalopram çıktı. Tekışık'ın ifadesinde kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını belirttiği öğrenildi.





HAKİM VE SAVCILAR AÇIĞA ALINMIŞTI



Öte yandan, Tekışık'ın da üyesi olduğu örgüt ile bağlantılı oldukları değerlendirilen hakim ve savcılar da görevden uzaklaştırılmıştı.



HSK, tarafından alınan karar sonucunda görevden uzaklaştırılan yargı mensupları arasında şu isimler yer almıştı:



Bakırköy Hâkimi B.K.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı G.K.

Saruhanlı Cumhuriyet Savcısı B.G.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Ö.G.

Gaziosmanpaşa Hâkimi Ç.U.