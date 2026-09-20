Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 2022-2024 yılları arasında farklı adliyelerde 'rüşvet' dağıttıkları ve davalara müdahale ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 isim, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Savcılık tarafından hazırlanan rapora göre tutuklanan isimlerin sevk maddeleri şu şekilde:



- Musa Şit'in Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve ruhatsız silah bulundurma veya taşıma, rüşvet vermek



- Avukat Buket Tekışık'ın Örgüt üyeliği ve rüşvet vermek



- Avukat Tuğçe Keskin'in rüşvet vermek ve örgüt üyeliği



- Vedat Mutlu’nun Örgüt kurma, rüşvet vermek



- Merve Koçyiğit’in Örgüt üyeliği ve rüşvet vermek



SAVCI ODASINDAKİ POZU GÜNDEM OLMUŞTU



Gözaltına alınanlardan avukatlardan birinin Buket Tekışık olduğu ortaya çıktı. Tekışık, savcı odasında fotoğraf çektirip, “Ben kaybetmem” mesajını paylaşmıştı. Tekışık, kendisiyle ilgili haber yapan tüm haber sayfalarına erişim engeli getirtmişti.







