Sinemaseverlerin tartışma konusu olan "Türk Sineması mı?" "Türkiye Sineması mı?" gündemine Haluk Bilginer'den de bir yorum geldi.

"BANA DOĞRU GELMİYOR"

Oyuncu Haluk Bilginer, sinema üzerine yaptığı değerlendirmede “Türk sineması” tanımlamasını doğru bulmadığını dile getirdi. Bilginer, söz konusu ifade yerine “Türkiye sineması” denilmesini önererek, “Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Bilginer’in bu sözleri, sinema dünyasında kullanılan tanımlamalar üzerine tartışma yarattı.