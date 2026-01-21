Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 30'uncusu, 27 Şubat–8 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki Onur Ödülü ise usta oyuncu Haluk Bilginer'e verilecek.

Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Haluk Bilginer'in sanatsal tutarlılığı, tiyatro disiplinine dayanan oyunculuk anlayışı ve uluslararası alandaki başarısı nedeniyle Onur Ödülü'ne lâyık görüldüğü belirtildi.

Onur Ödülü, 27 Şubat'ta Nürnberg'deki Tafelhalle'de düzenlenecek açılış töreninde Haluk Bilginer'e takdim edilecek.

Bilginer'in Türkiye-Almanya Film Festivali'ni üçüncü kez ziyaret edecek olması ve ödülünü bizzat alacak olması, festival açısından ayrı bir önem taşıyor.

Festival Başkanı Adil Kaya, "Türkiye-Almanya Film Festivali, insanları ve kültürleri sınırlar ötesinde buluşturmayı hedefliyor. Almanya genelindeki istisnai konumuyla toplumsal bütünleşmeye önemli katkılar sunuyor" dedi.