Angelina Jolie ile rol aldığı 'Maria' filminin ardından usta oyuncu Haluk Bilginer 'Sekizinci Aile' adlı diziyle izleyici karşısına çıkacak. Disney Plus'ta yayınlacak dizi 8 bölümden oluşacak.

Haluk Bilginer'e dizide Ali Atay, Serkan Keskin, Çağlar Çorumlu, Cihan Talay, Mehmet Özgür ve Hazal Kaya gibi birbirinden ünlü isimler eşlik ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bilginer'in 'Sekizinci Aile' dizisindeki partneri ise Melisa Döngel oldu.

Dizide bir aile babasını canlandıran Haluk Bilginer'in eşinin, çocuklarından bile genç olması gerekiyordu. Ancak aralarında 45 yaş fark bulunan Melisa Döngel'le partner olması sosyal medyada çok konuşuldu.

"BİRİ 70, DİĞERİ 25 YAŞINDA"

"Biri 70, diğeri 25 yaşında", "Aralarında 45 yaş fark var", "Niye kabul etmişler bu eşleşmeyi", "Bu nedir bilerek mi yapıyorsunuz artık" gibi çok sayıda yorum yapıldı.