İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi, sanatçı Haluk Levent hakkında 'karşılıksız çek düzenlediği' gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, Levent'in düzenlediği iki ayrı çek için 70 milyon TL adli para cezası kesti. Ayrıca ünlü sanatçının çek düzenlemesi ya da yeni çek hesabı açması yasaklandı.

Bu gelişmenin ardından Levent, AHBAP'la ilgili aldığı kararı duyurdu. Levent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"BIRAKACAĞIM"

"Mide kanaması geçirdim. Sağlık sorunlarım ve yoğun stres nedeniyle profesyonel hayatımı, müziğimi ve bestelerimi çok aksattım. Şu anda Birleşmiş Milletler Suriye ve Lübnan iyi niyet elçisiyim. Artık kendi projelerimi daha global projelerle göstermek istiyorum. Bu benim hayalim. AHBAP’ı yönetecek arkadaşların da çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki projeler tamamlandıktan ve bu yıl yapılacak denetimden alnımın akıyla çıktıktan sonra Ahbap Genel Başkanlığı’nı bırakacağım.”