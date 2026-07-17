Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklanan dernek kurucularından Alper Çelik'in telefonundan bahis mesajları çıktı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre Çelik ile tutuklu dernek başkanı Haluk Levent arasında geçtiği iddia edilen mesajlaşmalar ortaya çıktı.
Erdinç'in paylaştığı Alper Çelik'e ait telefonda yapılan incelemelerde Levent'in bahis kuponu için talimat verdiği belirlendi.
'STUTTGART HANDİKAP' VE 'GAZİANTEP YENECEK'
Söz konusu mesajlarda, "Stuttgart handikap yenecek 100", "Espanyol yenecek 100" ve "Dinamo Bükreş yenecek" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Alper Çelik'in ayrıca hazırladığı kuponların görüntülerini paylaştığı görüldü.