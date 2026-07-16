"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 14 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan isimler şöyle:
-Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay.
TUTUKLANMA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülenen Haluk Levent'in yeni ifade detayları ve tutuklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı...
Dün adliyeye sevk edilen Levent'in kelepçesiz olduğu görülürken, yorgun ve bitkin hali dikkat çekmişti.