Sivil toplum kuruluşu Ahbap'ın kurucu ismi olan sanatçı Haluk Levent, hakkında 'karşılıksız çek düzenlediği' iddiasıyla açılan davada mahkeme heyeti tarafından 70 milyon TL para cezasına çarptırıldı.



İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada hakim, dosyadaki mevcut deliller ışığında Levent'in iki farklı karşılıksız çek düzenlediği kararına vardı.





ÇEK DÜZENLEMESİ YASAKLANDI



Levent hakkında iki karşılıksız çekte yer alan 70 milyon TL tutarında adli para cezası uygulanmasına karar verilirken, ayrıca Levent'in yeni çek düzenlemesi ya da çek hesabı açmasına yasak getirildi.



Davaya konu çeklerden birinin 20 Mayıs 2025 tarihinde 19 milyon 987 bin TL değerinde düzenlendiği, diğer çekin ise 30 Haziran 2025 tarihinde 50 milyon 83 bin TL değerinde hazırlandığı öğrenildi.





ÖDEME İÇİN İSTİNAF AŞAMASI BEKLENECEK



Levent, hakkında verilen adli para cezasının kesinleşmesi halinde söz konusu tutarı ödemek zorunda kalacak. Adli para cezasını ödememesi durumunda ise cezaevine gönderilecek.



Ancak yerel mahkeme kararının uygulanabilmesi için Levent'in yapacağı istinaf başvurusunun sonuçlanması beklenecek. İstinaf mahkemesinin kararı onaylaması halinde mahkeme tarafından Levent'e ödeme yapması için taksitlendirme ve vade seçenekleri sunulacak.