Haluk Levent'in 2018 yılında İsviçre'de yaşayan Türk iş kadını Nurdan Eriş ile evlendiği ve bu evliliği kamuoyundan gizlediği ortaya çıkmıştı. Eriş'in iddiasına göre Levent, evlilik öncesinde ve sonrasında kendisinden sık sık para talep etti.

Eriş, Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiklerini belirterek, “Çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Çoğu zaman borcum var, ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var diyordu. Beni kullandı” ifadelerini kullandı.

“BENİ KULLANDI”

Nurdan Eriş'in anlatımına göre, evliliklerinin 8'inci yılında eşinin kendisini dolandırdığını anladı. Eriş'in de soruşturma kapsamında şüpheliler arasında yer aldığı ve cezaevine girdiği belirtildi.

Eriş, yurt dışında yaşadığı için kendisini saf bulduğunu belirterek, “Şu an kendimi salak olarak hissediyorum. Birkaç sene önce benden Türkiye'ye gelmemi istedi. Geldim. Para gönderdi” dedi.

EVLİLİĞİNİ CEZAEVİNDE BİTİRME KARARI ALDI

ATV'nin haberine göre Nurdan Eriş, İsviçre'de başlayan evliliğini cezaevinde sona erdirme kararı aldı. Boşanma sürecinin başladığı, ancak evliliğin hukuken sona erdirilebilmesi için hem İsviçre'de hem de Türkiye'de bazı evrakların tamamlanması gerektiği aktarıldı.

Eriş, yaşananları geç fark ettiğini belirterek, “Ev kiraladık. 4-5 senedir eve hiç gelmiyordu. Arada bir geliyordu. Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım. Ama geç anladım. İnanmak istedim. Çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu” ifadelerini kullandı.