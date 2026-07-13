İddiaya göre Haluk Levent, Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran’ı “kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılması” projesiyle ikna etti. Bu kapsamda toplam değeri 60 milyon dolar olan 22 taşınmazın devrinin sağlandığı ileri sürüldü. Söz konusu gayrimenkullerin Başaran grubuna ait olduğu, Levent’in ise bu taşınmazları Ahbap Derneği adına satın almak istediği iddia edildi.

'BİZE ANLATILAN PROJEYLE GERÇEKLER ÖRTÜŞMEDİ'

İş insanı Hüseyin Başaran’ın, taşınmazların belirtilen amaç doğrultusunda kullanılmadığını tespit ettikten sonra harekete geçtiği öne sürüldü. Başaran’ın, “Bize kimsesiz kız çocuklarına yurt yapılacağı yönünde bir proje sunuldu. Ancak süreç içerisinde gayrimenkullerin bu amaçla kullanılmadığını gördük. Anlatılanlarla ortaya çıkan tablo örtüşmedi” ifadelerini kullandığı iddia edildi.

SUÇ DUYURUSU SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI İDDİASI

Başaran’ın söz konusu gelişmeler üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, bu başvurunun ardından Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmanın başlatıldığı ileri sürüldü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’le ilgili dolandırıcılık şikayetini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devrettiği öğrenildi.

(Mina Başaran, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden Türkiye’ye dönerken yaşanan özel jet kazasında hayatını kaybetti. İran’da meydana gelen kazada Başaran ile birlikte uçakta bulunan diğer yolcular da yaşamını yitirdi.)

8 YIL ÖNCE KIZINI KAYBETTİ

Öte yandan 2018 yılında yaşanan uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran’ın, bu acı olayın ardından kimsesiz kız çocuklarının desteklenmesine yönelik projelere özel hassasiyet gösterdiği belirtildi. Bu nedenle Haluk Levent’in teklifini geri çevirmediği ifade edildi.