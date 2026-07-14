Gözaltına alındığı sırada yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu iddia edilen Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahsi borçlarının dernekle ilişkilendirilmeye çalışıldığını savunan Levent, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a günlerdir "Gelin, AHBAP’ı denetleyin" diye mesaj attığını belirtti. "Asıl bombayı bekleyin, hayretler içerisinde kalacaksınız" diyerek bir yerlere mesaj sinyalini veren ünlü isim, sürecin perde arkasını yakında paylaşacağını duyurdu.

"YAKINDA YAPACAĞIM AÇIKLAMALARDA GÖRECEKSİNİZ"

Levent, gözaltına alındıktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “bir yerlere” mesaj verdi. “Asıl bombayı bekleyin” diyen Levent, özetle şunları kaydetti:

“Gözaltına alınmadan önceki akşam İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’a mesaj attım. 15 gündür de her gün mesaj atmaya devam ediyorum. Dedim ki: ‘Sayın Bakanım, benim özel hayatımı Ahbap ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Gelin, çok acil gelin; deprem sürecinden bugüne kadar olan her şeyi denetleyin ve kamuoyuyla paylaşın. Kişisel borç-alacak ilişkilerimi Ahbap ile ilişkilendirmeyin.’ Asıl bombayı bekleyin. Yakında yapacağım açıklamalarda göreceksiniz. En baştan bu sürece nasıl gelindiğini öğrenecek ve hayretler içerisinde kalacaksınız.”