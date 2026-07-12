İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Haluk Levent, karşılıksız çek nedeniyle 70 milyn TL'lik bir adli para cezası almış ve konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı.

AHBAP'ın şimdiye kadar yedi kez denetlendiğini vurgulayan Levent, derneğin en fazla denetlenen sivil toplum kuruluşları arasında yer aldığını kaydetmiş ve devam eden projelerin noktalanmasının ardından AHBAP Genel Başkanlığı görevini bırakacağını söylemişti.

Ayrıntılar gelecek...