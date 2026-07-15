Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dernek başkanı Haluk Levent ile diğer şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Bu kapsamda Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 19 TUTUKLAMA, 5 ADLİ KONTROL, 1 EV HAPSİ TALEBİ Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden 19'u tutuklama, beş kişi hakkında adli kontrol ve 1 kişi hakkında ise ev hapsi istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İŞTE O İSİMLER... Tutuklama talep edilen isimler şöyle: Haluk Levent, Ece Güner, Zafer Yay, Yeliz Kaya, Emrah Gödeniler, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Abdülcevat Özkan, Kemal Öztünç, Erhan Dökmeci, Yusuf Can Ertit, İlker Çetin, Sevda Kurt, Nurdan Eriş, Gonca Akdemir, Ali Barış Kaya, Müge Sözen Küçük ve Recep Sancak. Adli kontrol talep edilen isimler şöyle: Gülşen Öztürk, Merve Yılman, Tuğba Serbest, Buse Vurucu ve Yasin Meydaneri. Ev hapsi talep edilen isim şöyle: Esin Önder Çağlayan.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.