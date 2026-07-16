Ahbap Derneği'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı. İkinci dalga operasyonda ise 14 kişi daha gözaltına alındı ve dört şirkete el konuldu.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 23 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

“ONUN YÜZÜNDEN BANKALARA BORÇLANDIM, KREDİ KARTLARIM TÜKENDİ”

Yeliz Kaya savcılıktaki ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent’in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent’in talimatları ile para göndermekten ibarettir. Muzaffer Köse’yi Haluk Levent’in eski arkadaşı olduğu için tanıyorum. Benim Ahbap’la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı. Haluk Bey bana dernek başkanı olduğu için derneğe borçlanabileceğini söylemişti. Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse’ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Levent benim imzam olarak kendisi atmış, hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar. Ben taşınmazları Levent’in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan’a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Bu taşınmazları müteahhitlere borçlanarak alacağını, bunları da vadeli senetlerle ödeyerek düze çıkacağını söylüyordu. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu. Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır”