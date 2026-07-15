İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, mali işlemler, dernek hesapları ve kişisel finansal faaliyetlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Levent, ifadesinde kendi adına banka hesabı kullanmadığını, konser gelirlerinin ise asistanı Yeliz Kaya adına kayıtlı VakıfBank ve Halkbank hesaplarına yatırıldığını, bu hesapları bizzat kendisinin yönettiğini söyledi. Ayrıca Zafer Yay adına kayıtlı borsa yatırım hesaplarını da kullandığını beyan etti.

İfadesinde, üzerine kayıtlı herhangi bir taşınmaz, araç veya mal varlığı bulunmadığını, resmi olarak sahibi olmadığı halde kullandığı herhangi bir mal varlığının da olmadığını ifade eden Levent, yalnızca organizasyon alanında faaliyet gösteren Risus Organizasyon Ltd. Şti.’nde gayriresmi ortak olduğunu söyledi.

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Ahbap Derneği’nin kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüttüğünü belirten Levent, dernek hesapları üzerindeki para çekme yetkisinin tamamen kendisinde olduğunu, parasal konularda tek yetkilinin kendisi olduğunu ifade etti. Ahbap İktisadi İşletmesi adına bulunan çek karnesini de kendisinin kullandığını, zaman zaman bu çekleri kişisel teminat amacıyla da kullandığını söyledi.

Deprem döneminde Ahbap Derneği’ne yaklaşık 4,3 milyar TL bağış toplandığını öne süren Levent, bunun yaklaşık 4 milyar TL’sinin aynı yıl içerisinde harcandığını, harcamalara ilişkin belgelerin ve denetim raporlarının ilgili kamu kurumlarında bulunduğunu savundu.

İfadesinde, 2026 yılına ilişkin usulsüzlükler bulunduğunu kabul eden Haluk Levent, Ahbap Derneği’ne 20 taşınmazı 80 milyon TL karşılığında devretmek istediğini, ancak tapu işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle bu sürecin gerçekleşmediğini öne sürdü. Operasyonun bu işlemler tamamlanmadan gerçekleştirildiğini iddia eden Levent, söz konusu 80 milyon TL’nin kendi parası olduğunu savundu.

Levent ayrıca, Ahbap çekleri ve senetlerini bazı durumlarda teminat olarak kullandığını, yüksek miktarda borçlandığını belirterek, “Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU AYRINTISI DİKKAT ÇEKTİ

Avukatların tutanağında ise Levent'in Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bahsettiği ancak bu ifadenin "soruyla uyumsuz olduğu" gerekçesiyle tutanağa geçirilmediği, bu nedenle Levent'in savunma hakkının kısıtlandığı, bu sebeple de söz konusu tutanağın tutulduğu ifade edildi:

-14.07.2026 tarihinde baromuzun Avukat Hakları Merkezi'ne başvurup talepte bulunan […] sicil numaralı Av. […] isimli meslektaşın talebi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelindi.Meslektaşımızın beyanına göre gözaltında bulunan müvekkili Haluk Levent'in ifadesi esnasında vermek istediği beyanlara müdahale edilerek bir kısım beyanların zapta geçirilmediğinden ifade işlemine ara verilmiştir.İfade esnasında şüpheli olan müvekkilinin Süleyman Soylu isimli şahıstan bahsetmesi üzerine "soruyla uyumlu söz cevabı olmadığı" gerekçesiyle ifade tutanağına geçirilmediğini ve bu duruma yaptığı itirazın ise sonuç vermemesini, müvekkilinin savunma hakkının kısıtlandığını beyanla işbu tutanak İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi adına bulunan baro temsilcisi Av. […] ([…]) ile birlikte düzenlenmiştir.