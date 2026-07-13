Türkiye'nin gündemine oturan Ahbap Derneği ve Haluk Levent soruşturmasında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt üyeliği" ve "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Levent'in, uzun süredir savcılık tarafından teknik ve fiziki takip altında olduğu öğrenildi.

İPTAL EDİLEN KONSERİN ARDINDAN SÜREÇ HIZLANDI

CNN TÜRK'ün aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizlilik içinde yürütülen soruşturmada operasyon tarihinin öne çekilmesine neden olduğu belirtilen bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre, Haluk Levent'in 17 Temmuz Cuma günü İstanbul Ataşehir'de vermesi planlanan ve bilet satışları günler öncesinden başlayan konseri herhangi bir gerekçe açıklanmadan iptal edildi.

Bilet satışlarının durdurulmasının ardından savcılık makamlarının durumu değerlendirdiği, bunun üzerine Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındığı öne sürüldü.

HAVALİMANINDAN SONRA BURSA'YA GEÇTİ

Haberde yer alan iddiaya göre, Haluk Levent, yurt dışı çıkış yasağından habersiz şekilde Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti.

Burada hakkında alınan kararı öğrendi ve havalimanından ayrıldı.

Levent'in daha sonra Yalova üzerinden Bursa'ya geçtiği ve bir TIR parkına gittiği kaydedildi.

DENİZ YOLUYLA KAÇIŞ PLANI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre soruşturmayı yürüten ekipler, Levent'in Bursa'dan bir TIR ile İzmir'e geçmeyi planladığını belirledi.

Haberde, İzmir'e ulaştıktan sonra önceden ayarlanmış bir yat aracılığıyla deniz yolundan Türkiye'den ayrılmayı hedeflediği tespit edildi.

Aynı iddiaya göre ekipler, planın bu aşamasında operasyon düzenleyerek Haluk Levent'i Bursa'daki TIR parkında gözaltına aldı.