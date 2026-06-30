İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın liderliğini yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

YENİ SUÇ ŞÜPHESİ

Soruşturma dosyasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarına yönelik yürütülen incelemelerde, ilk iki dalga operasyonun ardından alınan etkin pişmanlık ifadeleri, tanık beyanları, ele geçirilen evraklar, telefon inceleme raporları, HTS kayıtları ve mali hareketlerin değerlendirilmesi sonucunda 6 farklı eyleme ilişkin yeni suç şüphesi tespit edildi.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine 26 Haziran'da İstanbul ve İzmir'de belirlenen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 17'si operasyon sırasında yakalanırken, firari durumdaki 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 29 Haziran'da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık, 13 şüpheli hakkında tutuklama, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine başvurdu.

BERKANT ACİL DE TUTUKLANDI

Hakimlik, savcılığın talebini değerlendirerek 13 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuklananlar arasında şarkıcı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu ve cezaevine gönderildiği öğrenildi.

MENAJERLİK FİRMASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Acil'in genel müdür olduğu menajerlik ve organizasyon firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde yaşanan hukuki süreç nedeniyle kamuoyunda çeşitli iddialar, yorumlar ve bilgi kirliliği fazlaca yer almaktadır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; yaşadığımız talihsiz hadise sebebiyle meydana gelen mağduriyetin, adaletin çok kısa sürede somut deliller ışığında vereceği karar ile son bulacağına ve

masumiyetimizin ispatlanacağına inancımız tamdır. Yargı makamlarının yürüttüğü sürece saygı duyuyoruz ve gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına yürekten inanıyoruz.

Bu vesileyle, Berkant Acil'in en kısa zamanda aramıza geri döneceğinden ve kaldığı yerden çalışmalarına devam edeceğinden hiçbir şüphemiz olmadığını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Faaliyetlerimiz ise planlandığı şekilde devam etmektedir. Güçlü ve deneyimli ekibimiz, tüm iş ve operasyonlarımızı aynı disiplin, titizlik ve kararlılıkla sürdürmektedir. Hizmet verdiğimiz kişi ve kurumlar açısından herhangi bir aksama yaşanmamakta olup, bundan sonra da süreç aynı anlayışla devam edecektir.

Bu süreçte yanımızda olan, desteklerini ve güvenlerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyor; kamuoyundan yargı sürecinin sağlıklı şekilde tamamlanmasını beklemelerini rica ediyoruz.

Saygılarımızla,