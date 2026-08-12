6 Şubat 2023 tarihli depremler başta olmak üzere uzun yıllardır Türkiye'de yardım toplayan Ahbap derneği, hesaplarında bulunan milyonlarca lirayı 'usulsüz' şekilde harcadıkları iddiasıyla incelemeye alınmıştı.



Soruşturma kapsamında Ahbap derneğinin kurucu ismi olan sanatçı Haluk Levent ve çok sayıda isim tutuklanırken, milyarlarca liralık işlem hacmini incelemek üzere derneğe kayyum atandı.



İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla derneğe kayyum olarak görevlendirilen heyet, Ahbap derneğinin banka hesaplarındaki hareketleri mercek altına aldı.





GAZZE BAĞIŞLARINI BUHAR ETTİLER



Kayyum heyetinin incelemeleri sonucunda, Ahbap derneğinin "Gazze'ye yardım yapmak amacıyla" topladığı 44 milyon TL değerinde bağışı Derneğin yönetim kurulu kararıyla değer kaybetmemesi amacıyla önce dövize çevirdiği, daha sonrasında ise bu parayla fiziki altın satın alarak banka kasasına koyduğu belgelendi.



Ahbap derneği tarafından oluşturulan belgede, o dönem 44 milyon TL'ye denk düşen miktarda altın Gazze'ye yapılacak bağışlarda kullanılmak üzere banka kasasına konuldu. Ancak geçtiğimiz hafta derneğe atanan kayyum heyeti, 6 Ağustos 2026 tarihinde polis ekipleri eşliğinde ilgili banka kasasını açmak için harekete geçti.





KASAYI AÇAN POLİSLER BİLE DONUP KALDI



İçerisinde yaklaşık 44 milyon TL değerinde fiziki altın olduğu düşünülen banka kasasından yalnızca birkaç kutu ilaç, vitamin ve Mehmet Kuloğlu'nun "Lilith: Mektuplar" adlı kitabı çıktı.



Yapılan incelemede, banka kasasında kayıtlı şekilde gösterilen 1 milyon dolar değerindeki altınların da usulsüz şekilde harcandığı ya da üçüncü tekil kişilerin banka hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.







