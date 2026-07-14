İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada, sanatçı Haluk Levent hakkında ortaya atılan “yüksek tutarlı bahis” iddiaları dosyanın en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, mali hareketler ve para trafiği mercek altına alındı.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2020-2026 yılları arasında Haluk Levent ile ilişkilendirilen hesaplar üzerinden yaklaşık 990 milyon liralık bahis oynandığı, bu süreçte 390 milyon lira kayıp oluştuğu iddia edildi.

Söz konusu bahislerin doğrudan kişisel hesap yerine, gözaltı listesinde yer alan bazı kişilerin hesapları üzerinden oynandığı öne sürüldü. Bu hesaplar üzerinden gerçekleşen yüksek hacimli para hareketleri, soruşturmanın önemli ayaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

TEK TERCİH BAYERN MUNIH

Gazeteci İhsan Yalçın'ın aktardığı bilgilere göre bahislerin önemli bir bölümünün tek bir takım üzerine yoğunlaştığı, tercihlerin çoğunlukla aynı yönde olduğu belirtildi. Bu kapsamda özellikle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden Bayern Münih maçlarına yüksek tutarlı kuponlar yapıldı.

'5 HESAP ÜZERİNDEN OYNANDI'

Yalçın, "Haluk Levent’in milyonlarca liralık bahisleri kendi hesabı yerine gözaltı listesindeki 5 kişinin hesapları üzerinden oynadığı iddiası… Soruşturma dosyasına göre bahislerin büyük bölümü tek bir takım üzerinde yoğunlaştı: Bayern Münih. Aynı takım, aynı tercih ve milyonlarca liralık kuponlar…" ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORLARI VE PARA TRAFİĞİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda ise dernek çevresindeki bazı isimlerin hesaplarında gelirle uyumsuz yüksek miktarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi.

Raporda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin açıklamalarında dernek ve Haluk Levent isminin geçtiği, bu nedenle finansal ağın detaylı şekilde incelendiği ifade edildi.