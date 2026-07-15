İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 39’a yükseldi. Soruşturma kapsamında Bursa'da gözaltına alınan dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent’in emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.

KUMARHANE GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Haluk Levent’in bahis ve kumar oynadığı yönündeki iddialar üzerine yeni delillere ulaşıldı. Levent’in bir kumarhanede çekilmiş görüntülerinin tespit edilerek adli soruşturma dosyasına eklendiği bildirildi.

"Yurt Dışına Kaçma Girişimi Üzerine Gözaltına Alındı"

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın gidişatına dair önemli açıklamalarda bulundu. Operasyonların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda hassasiyetle yürütüldüğünü belirten Gürlek, soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları üzerindeki incelemelerin devam ettiğini ifade etti.

Bakan Gürlek, Haluk Levent’in gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise, "Daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş olan şüphelinin, yurt dışına kaçma girişiminde bulunması üzerine Bursa'da gözaltı işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini belirten Gürlek, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.