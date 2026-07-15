Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent hakkında ortaya çıkan kumar görüntülerine ilişkin yeni detaylar gündeme geldi. Levent’in rulet masasında görüldüğü görüntülerin yer ve tarihine dair yeni iddialar kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İKİ AY ÖNCE KUMAR OYNAMAK İÇİN GİTTİ

Görüntülerde Haluk Levent’in kumar oynadığı anlar yer alırken, söz konusu görüntülere ilişkin gazeteci Sema Kızılarslan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kızılarslan, Levent’in rulet oynadığı görüntülerin Kıbrıs’ta çekildiğini ve son ziyaret tarihinin 11 Mayıs 2026 olduğunu iddia etti.

Kızılarslan paylaşımında, “Özel haber... Haluk Levent'in kumar oynadığı yer Kıbrıs. Kıbrıs'a kumar oynamak için gittiği son tarih ise 11 Mayıs 2026...” ifadelerini kullandı.

“AHBAP’IN PARASINI KULLANMADIM”

Emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları reddeden Haluk Levent, Ahbap Derneği’nin kuruluşundan itibaren mali süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk yıllarda derneğin tüm giderlerini kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten Levent, 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından toplanan yaklaşık 4,3 milyar liralık bağışın büyük bölümünün deprem bölgesindeki çalışmalar için kullanıldığını savundu.

Harcamalara ilişkin belgelerin ilgili kurumlarda bulunduğunu ve derneğin son yıllarda İçişleri Bakanlığı tarafından denetlendiğini ifade eden Levent, “Ahbap Derneği’nden hiçbir zaman para alıp borsada oynamadım” dedi.

“USULSÜZLÜK OLABİLİR AMA YOLSUZLUK DEĞİL”

Kişisel yatırımları nedeniyle ciddi borçlandığını belirten Levent, borsada işlem yapmayı “kötü bir zaaf” olarak nitelendirdi. Ahbap’a ait çek ve senetleri zaman zaman teminat olarak kullandığını kabul eden Levent, bunun usulsüzlük olarak değerlendirilebileceğini ancak yolsuzluk olarak nitelendirilemeyeceğini öne sürdü.

SAVUNMA HAKKININ KISITLANDIĞI İDDİASI

İfadesinin sonunda bazı siyasi isimler ve kamu kurumlarına ilişkin açıklamalarının tutanağa geçirilmediğini iddia eden Levent, bu nedenle sonraki sorulara susma hakkını kullandığını söyledi. Levent’in avukatı Türkan Özer de müvekkilinin ayrıntılı savunma yapmak istediğini ancak savunma hakkının kısıtlandığını öne sürdüklerini ve bu itirazın tutanağa geçirildiğini belirtti.