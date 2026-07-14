İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin etkin pişmanlıktan yararlandı.
‘LEVENT’İN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA’
Levent'in yaklaşık 3,5 yıl makam şoförlüğünü yapan İlker Çetin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadede, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen yüklü para transferlerinin Haluk Levent'in talimatları doğrultusunda yapıldığını kabul etti.
'KENDİ HESABI YOKTU, BENİM HESABIMI KULLANIYORDU'
Çetin, Haluk Levent'in banka hesabı ve kredi kartı bulunmadığını ifade ederek, farklı kişilere gönderilecek paraların kendi hesabına yatırıldığını, ardından Levent'in belirlediği hesaplara aktarıldığını söyledi.
Para transferlerine ilişkin talimatların kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini belirten Çetin, “Benim hesabıma gelen paraları söylediği kişilere gönderiyordum” ifadelerini kullandı.
'YÜKLÜ MİKTAR NAKİT PARA TAŞIDIM'
Çetin ayrıca, "Ankara'da yüklü miktarda nakit para taşıdım" ifadelerini kullandı.