İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent, Bursa’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Levent'in "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında yargılanacağı öğrenildi.

Soruşturma dosyasında, Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon TL tutarında bahis oynadığı, bu süreçte 390 milyon TL kaybettiği ve Ahbap Derneği hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon TL aktarıldığı iddiaları yer aldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporları ile hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi.

İncelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüklü miktarda para transferleri yaptığı belirlendi.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Levent'in üzerinde yapılan aramada 4 cep telefonu ele geçirildi.

İnceleme yapılmak üzere el konulan telefonlar muhafaza altına alınırken, edinilen bilgilere göre Levent, soruşturmanın bu aşamasında cihazların şifrelerini emniyet birimleriyle paylaşmadı.

Telefonlar üzerinde gerçekleştirilecek dijital incelemenin, soruşturmanın ilerleyişine katkı sağlamasının beklendiği öğrenildi.