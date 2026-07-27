Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneğine yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Levent'in de yer aldığı çok sayıda isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Soruşturma dosyasından elde edilen yeni bulgulara göre Levent'in dolandırdığı onlarca kişi arasında iş insanları ve sanatçıların yanı sıra duygusal boşluğundan faydalandığı kadınlar da yer almakta.





"EVLENECEĞİZ" DİYE KANDIRDI, 90 MİLYON LİRA DOLANDIRDI



Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, ABD'de yaşayan Sevda Kurt, Haluk Levent tarafından "Borçları ödersem evleneceğiz" yalanıyla kandırıldı ve 90 milyon TL dolandırıldı.



Kurt'un borç para karşılığında kontrolü Haluk Levent'in elinde bulunan HLK isimli coin aldığı, sonrasında ise bu coinlerin Levent tarafından bloke edildiği öğrenildi.





"ÖDEME YAPILACAK" YALANIYLA 1 YIL OYALADILAR



Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kandırdığı Sevda Kurt'ın cep telefonu ön incelemesinde, Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile yaptığı whatsapp mesajlaşmaları da ortaya çıktı. Kaya'nın, " Sevda hanım merhabalar haftaya Cuma günü size 400-500 bin dolar arası ödeme yapacağız. Bu ödemeyi yaptıktan sonra da aynı gün kalan ödeme planı için net bilgi vereceğiz" mesajı attığı Sevda Kurt'un ise, "Asla inanmıyorum size. 1 yıldır Cuma günü ödeme geliyor" dediği görüldü.





Kaya'nın konuşmanın devamında "Sevda hanım haftaya Cuma günü söylediğimiz ödemeyi yapmazsak söylediğiniz işlemlere başlarız. Bu kez kesinlikle yapacağız. Aynı gün net ödeme planını da size bildireceğiz" dediği ilerleyen günlerde yapılan konuşmada ise paranın yatırılmaması üzerine Sevda Kurt'un, "Parayı ne zaman havale edeceksiniz. Bekliyoruz..." dediği ortaya çıktı.



"SEVDA ABLANIZDAN NEDEN PARA ALMIYORSUNUZ" DİYEREK ÇALIŞANLARI FIRÇALADI



Kurt ifadesinde, Levent'in dernek çalışanlarına "Sevda ablanız para veriyor neden almıyorsunuz?" diye çıkışarak kendisini dernek merkezine davet ettiğini ve bu ziyaretle aralarında bir güven ilişkisi tesis edildiğini anlattı.



Tanışıklıktan yaklaşık bir hafta sonra Haluk Levent, İsviçre'de yatırımları olduğunu ancak finansal olarak sıkıştığını iddia ederek Kurt'tan borç para talep etti.





Sanatçının "Türkiye'nin en güvenilir insanı" olduğunu vurgulayan baskılarına dayanamayan Kurt, 2022 yılı içerisinde Emrah Gödeliner'in hesabına üç parça halinde borç para gönderdi. Aralarındaki protokollere rağmen 160 bin dolarlık alacağını tahsil edemeyen Kurt, sanatçıya ulaşmaya çalıştığı her seferinde "borcun ödeneceği" yönünde manipüle edildiğini ve paranın geri verilmediğini belirtti.



Süreç, 2025 yılı Mart ayında Haluk Levent'in 80 milyon TL'lik yeni bir borç talebiyle daha da derinleşti; sanatçı bu parayı alması durumunda önceki borçlarını da 10 gün içinde kapatacağını vadetti. Önceki alacağını kurtarabilme ümidiyle asistan Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon TL daha gönderen Kurt, karşılığında 92 milyon TL'lik bir senet almasına rağmen yine ödeme alamadı.



Bu dönemde sanatçıya ulaşmakta büyük güçlük çeken Kurt, muhatap bulamamaktan ve sürekli oyalanmaktan şikayetçi oldu.





























