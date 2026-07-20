Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent'in X platformundaki hesabı kısıtlandı.

EngelliWeb'in aktardığına göre; Levent'in yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunan hesabı hakkında erişim engeli kararı verildi.

Platformun aktardığına göre Levent'in hesabı, Türkiye'de henüz görünmez kılınmadı.

Söz konusu hesabın biyografi kısmındaki açıklamaların silindiği de görüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan, aralarında Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de bulunduğu 14 kişi 16 Temmuz'da gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Diğer 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü yardım faaliyetleri ve topladığı bağışlarla kamuoyunun gündemine gelen Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent; bağışların kullanımı, bazı para transferleri ve dernekle bağlantılı mali işlemler nedeniyle "dernekler kanununa muhalefet", "kara para" ve "örgüt üyeliği" ile suçlanmıştı.